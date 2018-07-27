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«Это еще цветочки»: мощный ливень смыл мосты и дороги в Приморье
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«Это еще цветочки»: мощный ливень смыл мосты и дороги в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье сильные дожди смыли часть дороги, перекрыв движение в Лазовском районе, сообщает PRIMPRESS.
Накануне, 27 июля, в Приморье прошли сильные ливни. Значительные последствия от удара стихии — в Лазовском районе. Так, по словам очевидцев, на Лазовском перевале затоплена дорога.
«Подъём на Лазовский перевал в сторону с. Лазо. Перемыло дорогу, асфальт весь подмыло, сошла сель во многих местах. Дорога ужасная», — пишут приморцы в соцсетях.
При этом, по словам местных жителей, затопленная дорога — это еще не самое страшное, что принес циклон.
«Это видео ещё цветочки, в другие деревни смыло мосты, люди не могут не выехать, ни заехать», — пишут приморцы.
A post shared by Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Jul 27, 2018 at 6:09am PDT
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