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Ярославль накроет аномальная жара: синоптики предупредили о сильном зное
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Ярославль накроет аномальная жара: синоптики предупредили о сильном зное 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Этим летом будет ещё много жарких дней
С каждым днем в центре России становится жарче, несмотря на значительную влажность, облачность и недостаток солнца. Синоптики Гидрометцентра России говорят, что повышение температуры связано с поступлением в средней тропосфере теплых воздушных масс из Ближнего Востока.
Жарко будет в эти выходные и в Ярославле, хотя местами не обойдется без небольших дождей. До воскресенья значения средней суточной температуры воздуха превысят норму на 4–5 °C.
Сегодня днём в Ярославле было +28 °C. К вечеру становится чуть прохладнее, но всё равно на улице тепло. Плюс к этому в ближайшее время ожидаются осадки. В некоторых районах будут слышны грозы. В субботу и воскресенье вероятность осадков минимальная, а воздух в эти дни днём будет прогреваться до +25…+27 °C.
Солнечно и жарко будет в Ярославской области и на следующей неделе. Будут дни, когда столбики термометров будут переваливать за +30 °C.
— В ближайшие дни в европейской части России зной будет только усиливаться, — предупреждают специалисты центра «Фобос». — До конца месяца практически вся Русская равнина останется в зоне положительной аномалии температур. Причём максимальной.
Сегодня жители России смогут наблюдать 3 необыкновенных астрономических явления — полное затмение Луны, приближение планеты Марс, что бывает раз в 15 лет, и полный поворот Сатурна кольцами к Земле. В этот же вечер над городом еще международная космическая станция пролетит. Ради такого дела на Стрелке устроят всеобщий просмотр. Но, если верить синоптикам, плотные облака могут испортить весь просмотр.
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