Ливень привел к ЧС в Кисловодске

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В Кисловодске объявили режим ЧС из-за непогоды 

RT на русском 1 час назад
Фото: vk.com
В Кисловодске объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за непогоды, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ставропольского края.
Ведутся аварийно-восстановительные работы, на месте работает оперативная группа.
Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, упало 10 деревьев, повреждены два автомобиля, нарушено энергоснабжение на нескольких улицах.
По прогнозу краевого Гидрометцентра, с 28 по 30 июля на территории региона ожидается сильный дождь с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с.
Ранее в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение на 28 июля из-за погоды.
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Московском регионе.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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