Ливень привел к ЧС в Кисловодске

В Кисловодске объявили режим ЧС из-за непогоды

Кисловодске объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за непогоды, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ставропольского края

Ведутся аварийно-восстановительные работы, на месте работает оперативная группа.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, упало 10 деревьев, повреждены два автомобиля, нарушено энергоснабжение на нескольких улицах.

По прогнозу краевого Гидрометцентра, с 28 по 30 июля на территории региона ожидается сильный дождь с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с.

Ранее в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение на 28 июля из-за погоды.