На пляжах Сочи, Анапы и Геленджика существует опасность формирования смерчей

Краснодар . 28 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае на 28 июля действует экстренное предупреждение по ливням с грозой и шквалистым ветром. Более того, после вышеназванных природных явлений на регион обрушится 39-градусная жара. Специалисты ГУ МЧС РФ по краю рекомендуют жителям и гостям Кубани не покидать без особой нужды дома в случае аномального повышения температуры воздуха, избегать нахождения под прямыми лучами солнца и поездок в общественном транспорте.

Анапы и Экстренное предупреждение действует и на побережье Черного моря. На пляжах Сочи Геленджика ожидается появление смерчей.

Штормовое предупреждение объявлено по всему Краснодарскому краю. В регионе, в том числе и в Сочи, с 28-30 июля ожидаются град, сильные дожди с грозами и усиление ветра с порывами до 25 м/с. На реках и других малых водоемах не исключен резкий подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. На Черноморском побережье — активизация экзогенных процессов. В акватории — опасность формировании смерчей, — говорится в официальном сообщении пресс-службы мэрии олимпийской столицы.

По поручению мэра Анатолия Пахомова все службы курорта переведены в режим повышенной готовности.

Аналогичные сообщения о возможности формирования смерчей опубликованы на официальных сайтах администраций Геленджика и Анапы.