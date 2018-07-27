Ещё
Тяжёлую технику бросили на размытую дорогу в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тяжёлую технику бросили на размытую дорогу в Приморье 

Prim.News 1 час назад
Из-за дождя она пришла в негодное состояние.
На участке автодороги Мовчановка — Сергеевка Партизанского района Приморья из-за дождя произошел размыв участка трассы. Временно автомобильное движение здесь прекращено, передает пресс-служба администрации Приморского края.
Как доложил главе Приморья Андрею Тарасенко и.о. директора Примавтодора Валерий Таткало, сюда уже направлена тяжелая техника — пять КамАЗов, экскаватор и грейдер краевого предприятия.
«Техника уже работает на месте размыва трассы. Движение на участке планируем восстановить к утру субботы, 28 июля. После этого дорога будет приведена в нормативное состояния», — сообщил он.
Prim.News: последние новости
В приморском Арсеньеве за сутки на 50-градусной жаре умерло 13 человек — СМИ Новый температурный рекорд зафиксировали во Владивостоке 24 июля Против пенсионной реформы выступили парламенты только четырёх муниципалитетов Приморья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп дал ответ на приглашение Путина101
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети267
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта211
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной757
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий761
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение