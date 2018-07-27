Тяжёлую технику бросили на размытую дорогу в Приморье

Из-за дождя она пришла в негодное состояние.

На участке автодороги Мовчановка — Сергеевка Партизанского района Приморья из-за дождя произошел размыв участка трассы. Временно автомобильное движение здесь прекращено, передает пресс-служба администрации Приморского края

Как доложил главе Приморья Андрею Тарасенко и.о. директора Примавтодора Валерий Таткало, сюда уже направлена тяжелая техника — пять КамАЗов, экскаватор и грейдер краевого предприятия.

«Техника уже работает на месте размыва трассы. Движение на участке планируем восстановить к утру субботы, 28 июля. После этого дорога будет приведена в нормативное состояния», — сообщил он.