Осужденные колонии в Талагах соорудили солнечные часы на ландшафте

В связи с благоприятной погодой и большим количеством солнечных дней на территории учреждения было решено соорудить солнечные часы. Организацию по их созданию взяла на себя осужденная К., которая изучила необходимую литературу по устройству и принципу их работы. Чтобы солнечный циферблат показывал точное время, в течение дня необходимо было каждый час отмечать положение тени на циферблате. Каждый час обозначен табличкой со знаком зодиака, которые были также изготовлены осужденными.

Сейчас в КП-3 в ясную погоду можно легко определить время по солнечным часам.