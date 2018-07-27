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Осужденные колонии в Талагах соорудили солнечные часы на ландшафте
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Осужденные колонии в Талагах соорудили солнечные часы на ландшафте 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Осужденные колонии №3 УФСИН по Архангельской области соорудили объект ландшафтного дизайна — солнечные часы.
В связи с благоприятной погодой и большим количеством солнечных дней на территории учреждения было решено соорудить солнечные часы. Организацию по их созданию взяла на себя осужденная К., которая изучила необходимую литературу по устройству и принципу их работы. Чтобы солнечный циферблат показывал точное время, в течение дня необходимо было каждый час отмечать положение тени на циферблате. Каждый час обозначен табличкой со знаком зодиака, которые были также изготовлены осужденными.
Сейчас в КП-3 в ясную погоду можно легко определить время по солнечным часам.
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