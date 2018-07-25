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МЧС предупреждает: в Оренбуржье установилась аномальная жара
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МЧС предупреждает: в Оренбуржье установилась аномальная жара 

АиФ-Оренбург 25 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки.
26 июля, днем местами по Оренбуржью температура воздуха достигнет + 30, +34, в Оренбурге +31, +33°. В регионе аномальная жара установилась до начала следующей недели. Например, в областном центре столбик ртутного термометра не опустится ниже отметки 30°.
Сотрудники управления просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ, стоит ограничить физические нагрузки. Лучше лишний раз не выходить на улицу, тем более без головных уборов и солнцезащитных очков.
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