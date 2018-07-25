МЧС предупреждает: в Оренбуржье установилась аномальная жара

ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки.

26 июля, днем местами по Оренбуржью температура воздуха достигнет + 30, +34, в Оренбурге +31, +33°. В регионе аномальная жара установилась до начала следующей недели. Например, в областном центре столбик ртутного термометра не опустится ниже отметки 30°.

Сотрудники управления просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ, стоит ограничить физические нагрузки. Лучше лишний раз не выходить на улицу, тем более без головных уборов и солнцезащитных очков.