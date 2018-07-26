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МЧС предупреждает горожан о 30-градусной жаре 27 июля
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МЧС предупреждает горожан о 30-градусной жаре 27 июля 

Собака.ru 26 июля 2018
Фото: Собака.ru
Спасатели МЧС предупреждают горожан о 30-градусной жаре в пятницу, 27 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные Гидрометцентра. В этот день также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
28 июля, по прогнозу метеорологов, столбик термометра поднимется до 31 градуса. При этом ожидаются кратковременные дожди. В воскресенье, 29 июля, температура воздуха составит около 29 градусов, без осадков. В связи с этим специалисты ведомства подготовили ряд рекомендаций для горожан: спасатели советуют по возможности поддерживать прохладную температуру воздуха дома и стараться не выходить на солнце. В такую погоду необходимо больше пить воды и принимать прохладный душ. Одежда должна быть легкой и свободной, предпочтительно из натуральных тканей (хлопок, шелк, лен). На улицу не рекомендуется выходить без головного убора, в противном случае можно получить солнечный удар. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.
Для такой погоды мы нашли три десятка комплектов нижнего белья, которые не чувствуются на теле, лишены неудобных косточек и продаются в шаговой доступности. А 25 ультрамодных панам защитят от палящего солнца.
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