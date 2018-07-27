Московский регион накроет 30‐градусная жара. Синоптики посоветовали наслаждаться погодой

Синоптики обещают московскому региону невероятно жаркую погоду в субботу и воскресенье. Столбик термометра поднимется до +30 градусов. При этом синоптики посоветовали не пугаться зноя и провести побольше времени на улице.

Выходные в городе

Дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам и жителям области жару. Однако не все так радужно — могут пройти кратковременные дожди.

«В субботу на характере погоды скажется влияние атмосферного фронта, поэтому будут плотные облака, местами прошумят грозы. Температура в субботу днем +28…+30 градусов, по области до +32. Ветер северо-восточный три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба — это выше нормы», — сказал Синенков.

Жара ненамного спадет в воскресенье.

«В воскресенье температура понизится на три-четыре градуса в дневные часы. В мегаполисе +23…+26, по области +23…+28. Погода ожидается облачная, местами пройдут дожди. Ветер сохранится, давление существенно не изменится», — добавил специалист.

Что касается погоды в начале следующей недели, то она останется теплой, но не будет жаркой, — в дневные часы около +25 градусов, без осадков.

Температура, превышающая +30 градусов, считается потенциально опасной и может привести к неблагоприятным последствиям. Об этом надо заботиться: больше пить воды, охлаждаться время от времени водными процедурами. Если в городе я захожу в магазинчик — везде есть кондиционеры, и минуты три-пять побыть. И уже совсем другой человек. Вышел, погулял, опять зашел. Беречь себя, конечно, надо. Особенно людям, которые в возрасте

Александр СиненковСиноптик центра погоды «Фобос».

Выходные на природе

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова согласилась с коллегой. По ее словам, в субботу погода будет действительно жаркой, но и дожди все же могут пройти.

« [В субботу] тепло с небольшими дождями. Столичный регион будет находиться на южной, юго-восточной периферии области высокого атмосферного давления, то есть фронтальные разделы будут очень близко. Поэтому будут облака. Воздушные массы приходят с юго-востока, будет тепло. Для кого-то это будет жаркая погода, максимальная температура в субботу в районе +30…+32 градусов в Москве , в Подмосковье +27…+32. Местами небольшой дождь пройдет. Будут очень теплые ночи — минимальная температура в Москве +20…+22, в области +17…+22», — сказала Макарова.

«В воскресенье температура будет пониже. Максимальная +25…+27 градусов в городе и в области +23…+28, местами пройдет небольшой дождь. Первая половина следующей недели обойдется без осадков. Ждем, что солнца будет побольше, атмосферное давление незначительно вырастет», — добавила Макарова.

Просто радоваться жизни. Это лето, разгар лета. Пожилые люди могут негативно воспринимать такую погоду. По возможности провести это время на даче, свежем воздухе, но дозировано. Можно купаться, теплая вода будет. Ветерок умеренный поможет перенести жаркую погоду. В середине дня давать возможность отдохнуть организму, быть в тени

Марина МакароваГлавный специалист Гидрометцентра.

В понедельник ночью ожидается температура на уровне +12…+17 градусов, а во вторник и среду +11…+16. «Дневная температура очень теплая, лето продолжается», — напомнила специалист.

В понедельник максимальная температура в Москве составит +24…+26 и +22…+27 в Подмосковье. Вторник и среда — от +23 до +28. Немного выше нормы, осадков не ожидается.

По словам метеоролога, в период максимальной активности солнца не стоит находиться под прямыми лучами. Следует помнить, что лето — то время, когда люди запасаются витамином D, а образовывается он после 11 часов. Носить лучше светлую одежду, а на пляж приходить с солнцезащитным кремом.