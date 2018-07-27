Несмотря на дожди: на юге Крыма объявлена чрезвычайная пожароопасность

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 28-30 июля в южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", — отметили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что в пожароопасный период запрещается жечь костры и использовать мангалы в лесной и степной зонах. Также нельзя запускать фейерверки, оставлять бутылки и осколки стекла на открытом солнце, заправлять топливом автомобили во время работы двигателя и курить во время заправки.