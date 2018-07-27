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Град, ливень и сильный ветер ожидаются в Ростовской области в выходные
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Град, ливень и сильный ветер ожидаются в Ростовской области в выходные 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Южный региональный центр МЧС России распространил экстренное предупреждение из-за ожидающихся в выходные ливня, града и сильного ветра в Ростовской области.
"Экстренное предупреждение: комплекс неблагоприятных метеоявлений в Ростовской области. В течение суток 28, 29 и 30 июля в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", — сообщила пресс-служба регионального центра.
По данным МЧС, при такой погоде возможны подтопления пониженных участков, нарушения в работе ливневых систем, повреждения кровли и остекления зданий, гибель сельхозкультур, отключения трансформаторных подстанций.
Главное управление МЧС России по Ростовской области просит жителей максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы.
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