Град, ливень и сильный ветер ожидаются в Ростовской области в выходные

"Экстренное предупреждение: комплекс неблагоприятных метеоявлений в Ростовской области. В течение суток 28, 29 и 30 июля в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", — сообщила пресс-служба регионального центра.

По данным МЧС, при такой погоде возможны подтопления пониженных участков, нарушения в работе ливневых систем, повреждения кровли и остекления зданий, гибель сельхозкультур, отключения трансформаторных подстанций.

Главное управление МЧС России по Ростовской области просит жителей максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы.