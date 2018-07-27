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В июле в Курской области выпало почти три месячные нормы осадков
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В июле в Курской области выпало почти три месячные нормы осадков 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По словам синоптиков, последний раз такое обилие дождей в нашем регионе наблюдалось в июле 2000-го  Как сообщила газете «Курская правда» начальник регионального гидрометцентра Мария Палехина, при средней июльской норме по области 77 миллиметров осадков в Курске уже выпало 173 миллиметра — пятый результат за всю историю метеонаблюдений в регионе. Больше всего от ливней пострадал Курчатовский район, где выпало 200 миллиметров осадков. Последний раз такое обилие дождей в июле в нашем регионе наблюдалось в 2000 году.
В ближайшие дни погода немного наладится. Воздух будет прогреваться до 28-30 градусов, обильных осадков не предвидится.
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