В июле в Курской области выпало почти три месячные нормы осадков

По словам синоптиков, последний раз такое обилие дождей в нашем регионе наблюдалось в июле 2000-го Как сообщила газете «Курская правда» начальник регионального гидрометцентра Мария Палехина, при средней июльской норме по области 77 миллиметров осадков в Курске уже выпало 173 миллиметра — пятый результат за всю историю метеонаблюдений в регионе. Больше всего от ливней пострадал Курчатовский район, где выпало 200 миллиметров осадков. Последний раз такое обилие дождей в июле в нашем регионе наблюдалось в 2000 году. В ближайшие дни погода немного наладится. Воздух будет прогреваться до 28-30 градусов, обильных осадков не предвидится.