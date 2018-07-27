В Москве зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Повышенная степень загрязнения воздуха формальдегидом отмечалась за прошедшие сутки в некоторых районах Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба Росгидромета

По данным службы, в районе Нагорный норма содержания в атмосфере формальдегида была превышена более чем в полтора раза. «В районе Нагорный (ЮАО) максимальные концентрации формальдегида достигали значения 1,6 ПДК, в районе Мещанский (ЦАО) — 1,3 ПДК. В остальных районах столицы содержание формальдегида регистрировалось на уровне 0,4-1,0 ПДК», — уточняется в сообщении.