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В метеобюро рассказали о возможном температурном рекорде в Британии
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В метеобюро рассказали о возможном температурном рекорде в Британии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 27 июл — РИА Новости, Наталья Копылова. Погода в Великобритании в пятницу может побить многолетний температурный рекорд, несмотря на ожидающуюся грозу и дожди, сообщает британское метебюро.
По данным синоптиков, в четверг столбик термометра превысил отметку в 35 градусов по Цельсию, побив рекорд июля с 2015 года. Однако в пятницу ожидается дальнейшее повышение температуры до 36-37 градусов.
"Если все условия совпадут, то у нас есть 50-процентный шанс, что мы побьем июльскую рекордную температуру и 20-процентный шанс, что будет достигнут новый рекорд Великобритании за все время", — отметил старший метеоролог британского метебюро Уилл Ланг.
Температурный рекорд за все времена в Британии был зафиксирован в августе 2003 года, когда столбик термометра достиг отметки в 38,5 градусов по шкале Цельсия.
Синоптики прогнозируют во второй половине пятницы сильные грозы и дожди, которые положат конец жаре в Великобритании. Высокая температура в туманном Альбионе держится уже несколько недель подряд.
Благодаря дождям, которые, как ожидается, продолжатся в выходные, температура в воскресенье опустится примерно до 20 градусов. Также метеорологи предупреждают отдыхающих, устремившихся на побережье, сохранять бдительность, так как внезапный шторм может унести их и их плавсредства в открытое море.
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