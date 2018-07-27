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К середине XXI века жара будет убивать тысячи человек ежегодно
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Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной

К середине XXI века жара будет убивать тысячи человек ежегодно 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Глобальные изменения климата становятся повседневной реальностью для миллионов людей. Потепление приводит к аномально высоким летним температурам даже в тех странах, которые отличаются умеренным климатом — например, в Туманном Альбионе.
Дальше будет только хуже, предупреждают эксперты. Исследователи изучили возможные последствия глобального потепления для Великобритании и заключили, что к 2040 году летняя жара до +40 градусов там станет нормой. К 2050 году, если правительство не предпримет никаких мер, зной будет уносить до 7000 жизней в год только в этой стране, сообщает BBC News.
Сильная жара повышает риск смерти от сердечных, почечных и респираторных заболеваний. Власти должны предпринять меры по защите людей, особенно пожилого возраста.
Наиболее действенной мерой станет сокращение выбросов углекислого газа и, как следствие, ослабление парникового эффекта. Но, конечно, разом остановить все промышленные заводы в Европе не удастся. Поэтому специалисты советуют идти другим путем — строить здания с повышенными функциями теплоизоляции, позаботиться о кондиционерах в общественном транспорте и сажать больше деревьев, чтобы они обеспечивали прохладу. Особенное внимание следует уделить больницам и заведениям для граждан преклонного возраста.
Напомним, что сильная жара стояла в Великобритании в 2003 году. Тогда смертность в домах престарелых подскочила на 42%. Взяв за основу эти статистические данные, эксперты подсчитали примерное количество потенциальных жертв палящего зноя в будущем. По их мнению, жара способна увеличить смертность на 200% по сравнению со средними показателями — то есть от нее будут погибать до 7000 тысяч человек ежегодно.
Тяжелее всего приходится жителям мегаполисов — там температура может быть до 10 градусов выше. Раскаленные здания и дорожные покрытия не успевают остывать за ночь, что значительно усугубляет ситуацию.
Ударит жара и по развивающимся странам, ослабляя их экономический рост, во многом основанный на сельском хозяйстве.
Ранее сообщалось, что аномальная жара приводит к такому разрушительному бедствию, как природные пожары. В 2018 году многочисленные очаги возникли на севере Европы и даже за Полярным кругом. Так, Швеция вынуждена была попросить помощи Евросоюза, чтобы справиться с огнем. Эксперты предупреждают, что полыхающие леса также могут стать нормой для ранее прохладных стран, и к этому нужно быть готовыми.
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