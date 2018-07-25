МЧС: в Нижегородской области ожидается жара до 32 градусов 

Жара до 30—32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области с 26 по 28 июля, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В сообщении говорится, что в связи с жарой возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Прогнозируются природные пожары, возможно распространение огня на линии электропередач и связи, а также на населенные пункты.
Чрезвычайные ситуации могут быть связаны и с перевозкой опасных грузов, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна, отключением электроэнергии из-за перегрева подстанций. Также возможно увеличение количества аварий на маломерных судах.
МЧС рекомендует жителям Нижегородской области в жару долгое время не находится на улице, носить головные уборы и светлую одежду. Также рекомендуется перенести экскурсии и походы на вечерние или утренние часы, сократить пребывание детей на открытом солнце. Особую осторожность следует соблюдать на водоемах, не отпускать детей купаться без присмотра.