МЧС: в Нижегородской области ожидается жара до 32 градусов

Жара до 30—32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области с 26 по 28 июля, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В сообщении говорится, что в связи с жарой возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Прогнозируются природные пожары, возможно распространение огня на линии электропередач и связи, а также на населенные пункты.

Чрезвычайные ситуации могут быть связаны и с перевозкой опасных грузов, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна, отключением электроэнергии из-за перегрева подстанций. Также возможно увеличение количества аварий на маломерных судах.