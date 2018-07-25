Ещё
МЧС: в Нижегородской области ожидается жара до 32 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС: в Нижегородской области ожидается жара до 32 градусов 

АиФ Нижний Новгород 25 июля 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Жара до 30—32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области с 26 по 28 июля, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В сообщении говорится, что в связи с жарой возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Прогнозируются природные пожары, возможно распространение огня на линии электропередач и связи, а также на населенные пункты.
Чрезвычайные ситуации могут быть связаны и с перевозкой опасных грузов, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна, отключением электроэнергии из-за перегрева подстанций. Также возможно увеличение количества аварий на маломерных судах.
МЧС рекомендует жителям Нижегородской области в жару долгое время не находится на улице, носить головные уборы и светлую одежду. Также рекомендуется перенести экскурсии и походы на вечерние или утренние часы, сократить пребывание детей на открытом солнце. Особую осторожность следует соблюдать на водоемах, не отпускать детей купаться без присмотра.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Прокуратура опротестовала школьное правило «звонок — сигнал для учителя» Суд продлил срок ареста депутату нижегородской Думы Николаю Ингликову Нижегородский департамент по развитию туризма возглавил Алексей Алехин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен191
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной186
Тысячи крымчан подозревают в измене родине92
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд25
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:40
Кобзон находится в реанимации
Шоу-бизнес
00:38
«Дом-2» защитят топлес-акцией
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение