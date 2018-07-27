«Дни жаркой погоды сочтены»

Спасатели и синоптики предупреждают москвичей о жаре. Росгидромет сообщает, что днем 27 июля будет до 31 градуса тепла. МЧС , исходя из этого, советует жителям столицы быть осторожными, избегать перегрева на солнце.

Однако не только высокая температура осложняет ситуацию, говорит корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов

Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Здесь еще фактор такой есть, что очень высокая влажность сейчас — около 68-75% местами, и чем жарче воздух, и если он сухой, такое сочетание легче переносится организмом, я уж не говорю о тех, кто чувствует погоду и метеозависимых людях, или людях с заболеваниями органов дыхания. Так что сегодняшние и завтрашние показатели температуры ожидаются в районе 29-32 градусов по Москве Московской области . Но дни жаркой погоды, судя по всему, сочтены, потому что уже сегодня, а в некоторых районах завтра должен будет поступать уже более прохладный воздух, так что к понедельнику температуры воздуха могут снизиться до комфортных 23-25 днем и чуть ниже 20 градусов ночью, и влажность при этом останется достаточно высокой. И только когда осадки пойдут на убыль, а это ожидается во вторник, уже будет снижаться влажность воздуха и станет комфортнее. Что касается астрономической части, то здесь прогноз по облачности не совсем благоприятный для Москвы и Московской области. Дело в том, что сегодня вечером ожидается длительное полное лунное затмение, вот его мы рискуем сегодня не увидеть».

Полное лунное затмение, которое произойдет предстоящей ночью, будет уникальным. Особенность его — в продолжительности: почти четыре часа. Это будет самое долгое лунное затмение XXI века.

Дмитрий Вибе: Явление еще называют «Кровавой луной» из-за цвета, который приобретает спутник Земли. Вот что рассказал Business FM астроном, заведующий отдела физики и эволюции звезд Института астрономии РАН

Дмитрий Вибе астроном, заведующий отдела физики и эволюции звезд Института астрономии РАН «Это затмение видно будет везде, где в этот момент Луна будет над горизонтом, то есть практически на всей территории России . Единственное условие — должна быть хорошая погода, нужно еще, чтобы южная часть горизонта была свободна от растительности, от строений, потому что Луна будет довольно невысоко подниматься над горизонтом в это время. А так никакие специальные приборы не нужны, все это будет прекрасно видно невооруженным глазом. Единственное отличие [таких] затмений — это их длительность, в остальном лунное затмение — вполне обыденное явление, которое происходит несколько раз в год».

Что касается московской жары, по заявлению Гидромета, — эти дни будут идеальными для дачников. В такую погоду, например, идеально вызревают помидоры.