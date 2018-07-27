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Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне
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МЧС предупредило о сильном дожде и грозе в Московской области в ближайшие часы 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ливень и гроза ожидаются в Московской области в ближайшие часы. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону.
«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22:00 27 июля местами в Московской области ожидаются ливневый дождь, гроза», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте.
Ранее Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о 30-градусной жаре в Москве.
Также «ВашГород.ру» сообщал, что синоптики объяснили аномальную жару в Кемеровской области.
RT на русском: последние новости
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