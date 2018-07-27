Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне

МЧС предупредило о сильном дожде и грозе в Московской области в ближайшие часы

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Ливень и гроза ожидаются в Московской области в ближайшие часы. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону. «В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22:00 27 июля местами в Московской области ожидаются ливневый дождь, гроза», — говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте. Ранее Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о 30-градусной жаре в Москве Также «ВашГород.ру» сообщал, что синоптики объяснили аномальную жару в Кемеровской области