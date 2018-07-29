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Синоптики и спасатели предупредили о грозе в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
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Синоптики и спасатели предупредили о грозе в ближайшие часы в Москве и Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Гидрометцентр и главное управление МЧС по Московской области предупреждают о грозе с порывистым ветром в ближайшие три часа. Это следует из информации, размещенной в воскресенье на сайтах обоих ведомств.
"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
до 15 часов дня 29 июля местами по Московской области (преимущественно в западном и северо-западном районах) ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", — говорится в сообщении подмосковного МЧС.
Как показано на интерактивной карте на сайте Гидрометцентра, на территории Москвы и Подмосковья объявлен желтый уровень опасности до 15:00 мск. Возможны гроза, дождь и порывистый ветер.
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