Синоптики и спасатели предупредили о грозе в ближайшие часы в Москве и Подмосковье

МОСКВА , 29 июля. / ТАСС /. Гидрометцентр и главное управление МЧС по Московской области предупреждают о грозе с порывистым ветром в ближайшие три часа. Это следует из информации, размещенной в воскресенье на сайтах обоих ведомств.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

до 15 часов дня 29 июля местами по Московской области (преимущественно в западном и северо-западном районах) ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", — говорится в сообщении подмосковного МЧС.

Как показано на интерактивной карте на сайте Гидрометцентра, на территории Москвы и Подмосковья объявлен желтый уровень опасности до 15:00 мск. Возможны гроза, дождь и порывистый ветер.