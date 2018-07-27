Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях 27 июля 

Уважаемые москвичи и гости столицы!
По информации синоптиков Росгидромет днём 27 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30..31°С.
Уважаемые москвичи и гости столицы!
В связи с прогнозируемыми явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды.
При возникновении происшествий — звоните по телефону: 101 Напомним, что для жителей поселения Вороновского оборудовали комнату прохлады по адресу: село Вороново, дом №31, строение 1.