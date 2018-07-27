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Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях 27 июля
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Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях 27 июля 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Уважаемые москвичи и гости столицы!
По информации синоптиков Росгидромет днём 27 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30..31°С.
Уважаемые москвичи и гости столицы!
В связи с прогнозируемыми явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды.
При возникновении происшествий — звоните по телефону: 101  Напомним, что для жителей поселения Вороновского оборудовали комнату прохлады по адресу: село Вороново, дом №31, строение 1.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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