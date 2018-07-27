Град и шквальный ветер: в Ростове сохраняется штормовое предупреждение 

Спасатели советуют во время шквала обесточить электроприборы и не парковать автомобили в низинах
В ближайшие три дня, с 28 по 30 июля, жителям донской столицы стоит приготовиться к разгулу стихии. В городе ожидаются ливни с грозами, град и шквальный ветер. Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова со ссылкой на Ростовский гидрометеоцентр. — Не стоит разговаривать на улице по мобильному телефону, купаться в водоемах и прятаться от грозы под одиноким или высоким деревом, — рекомендуют в пресс-службе управления. Спасатели также советуют во время шквала обесточить электроприборы и не парковать автомобили в низинах, под деревьями и конструкциями. Трагедией может обернуться попытка самостоятельно преодолеть затопленные участки. Сильный ливень прошел на прошлой неделе в Новочеркасске. Некоторые районы города затопило. Правда, местные жители не растерялись — они спокойно купались в затопленных местах.