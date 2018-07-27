Пятница в Москве может стать самым жарким днем с начала года

МОСКВА , 27 июл — РИА Новости . Пятница, 27 июля, может стать самым жарким днем в российской столице с начала текущего года, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».

"Если говорить о максимальной температуре за этот год, то это не исключено. Сегодня в 12.00 температура составила плюс 29,2 градуса, если мы к 15.00 превысим отметку в плюс 29,9 градуса, то тогда 27 июля станет самым жарким днем в этом году", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что абсолютного рекорда в пятницу не прогнозируется. По словам синоптика, последний рекорд за 27 июля был зафиксирован в Москве в 2010 году, когда столбики термометров превысили отметку в 36 градусов.