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36,6: почему такая температура считается нормой
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36,6: почему такая температура считается нормой 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Каждый с раннего детства знает, что оптимальная температура тела человека составляет 36,6 С. При небольшом отклонении от этого значения все начинают подозревать развитие заболевания. Но большинство из нас никогда не задумывалось над вопросом, почему наше тело имеет именно такую температуру. Почему, к примеру, она не имеет значение 20 С, ведь это было бы вполне логично. Существует две теории, имеющие полное право на существование. Они частично отвечающие на эти вопросы.
Водяная теория
Все живое на земле состоит приблизительно на 80% из воды. Она является основным аккумулятором тепла не только для живого организма, но и для Земли в целом. К примеру, Тихий океан генерирует наибольшее количества тепла на планете. Однако, вода не такое простое вещество, как кажется на первый взгляд. Так, эта жидкость в разы быстрее нагревается, если ее температура находится в пределах 36 — 42 C, и на подобный подогрев уходит намного меньше энергетических затрат. Поэтому живые организмы поддерживают температуру как раз в таких пределах.
Грибковая теория
Некоторые биологи и физики утверждают, что исключительно благодаря температуре 36 C теплокровным удалось дожить до наших дней. Вся соль в том, что на планете живут миллиарды колоний грибков, паразитирующих на амфибиях, рептилиях, растениях, человеке и др. Всех их спасает лишь то, что грибки просто-напросто не могут выжить на поверхности тела, разогретом до температуры свыше 35 C.
Несмотря на выше приведенные теории, нормальная температура тела человека — понятие растяжимое. Отметка градусника может легко отходить от значения 36,6C. Даже в течение суток температура меняется. К примеру, утром у некоторых людей она будет иметь значение 35,8 C, потому как организм еще «спит». Вечером же температура может подняться до 37,0 C. И это абсолютно нормально.
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