«Отложите прогулки»: в Прикамье объявлено штормовое предупреждение

Остерегайтесь молний

Пермском крае 27 и 28 июля ожидается ухудшение погоды: сильные дожди, гроза и даже град. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. В краевом МЧС жителей призывают быть осторожными на улице.

Синоптики предупреждают, что ближайшие два дня в Прикамье температура воздуха будет +25…+30°, ночью +13…+18°. На всей территории края ожидаются дожди, но в северной части они могут быть особенно сильными. При грозах здесь скорость ветра может достигать 22 метров в секунду. — Закрывайте окна и выключайте электроприборы, когда уходите из дома, — призывают в краевом МЧС. — А на улице будьте осторожны рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки. Детальный прогноз погоды на ближайшие выходные читайте в новости.