На Пермский край надвигается арктическое вторжение

Предстоящая неделя в Прикамье не будет жаркой. На наш регион надвигается арктическое вторжение.

«В целом предстоящая неделя ожидается примерно на 1° (по востоку края — на 2°) холоднее нормы. Средняя температура за эту неделю будет примерно на 4° ниже, чем на предыдущей неделе и в целом за июль», — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

В среду и четверг в крае ожидаются существенные осадки. Наиболее вероятны дожди в центральных и восточных районах края.

Ночь на 31 июля будет прохладной, с минимальной температурой +7… +12°.

Среда 1 августа станет самым тёплым днём недели по южным и западным районам края. В Перми максимальная температура поднимется до +26°, по юго-западу края до +28°. Во второй половине дня с севера подойдет холодный фронт и начнутся дожди с грозами, возможно шквалистое усиление ветра. По северу и востоку края дожди начнутся раньше, и температура днём не превысит +20… +22°.

В четверг 2 августа сохранится вероятность ливневых дождей и гроз. Температура воздуха днём по юго-западу края останется на уровне +23… +26°, на востоке будет холоднее. В Перми в этот день максимальная температура будет зависеть от облачности. Но при прояснениях ещё возможно повышение до +25°.

3 августа ожидается вторжение арктического воздуха и резкое похолодание по всей территории края. Максимальная температура днём будет в пределах +12… +15° (по юго-западу до +18°), а в ночь на пятницу 4 августа возможно похолодание до +3… +8°. Сильных осадков во время похолодания не ожидается. Предварительно, похолодание ожидается непродолжительным и в конце недели температура вернётся к норме.