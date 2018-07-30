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Гис-центр: в начале августа в Прикамье после +30 ожидается резкое похолодание
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Гис-центр: в начале августа в Прикамье после +30 ожидается резкое похолодание 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В Перми на неделе ожидается похолодание
В Прикамье первая неделя августа ожидается холоднее нормы и с дефицитом осадков. Средняя температура за эту неделю будет на 4 градуса ниже, чем на предыдущей неделе. Существенные осадки ожидаются только 1 и 2 августа, в основном по центральным и восточным районам края.
— В первой половине недели погоду будет формировать мощный антициклон с Европейской части России. Ожидается малооблачная погода без осадков, а температура будет постепенно повышаться, — сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. — 30 июля днем ожидается +19.. +24° (в Перми до +23°), а 31 июля — +21…+26°, в Перми до +25°.
Среда, 1 августа, по прогнозам синоптиков, будет самым теплым днем недели в южных и западных районах края. В Перми ожидается максимальная температура до +26°, по юго-западу края до +28°. Во второй половине дня с севера подойдет холодный фронт и начнутся дожди с грозами, возможно шквалистое усиление ветра. По северу и востоку края дожди начнутся раньше, и температура днем не превысит +20…+22°.
В четверг, 2 августа, под влиянием малоподвижного фронта сохранится вероятность ливневых дождей и гроз. Температура воздуха днем по юго-западу края останется на уровне +20…+25°, на востоке будет холоднее.
3 августа ожидается вторжение арктического воздуха и резкое похолодание по всей территории края. Максимальная температура днем будет в пределах +10…+15°, а в ночь на пятницу 4 августа может понизиться до +3…+8°. Сильных осадков во время похолодания не ожидается, а в последующие дни температура будет медленно повышаться.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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