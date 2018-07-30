Гис-центр: в начале августа в Прикамье после +30 ожидается резкое похолодание

Перми на неделе ожидается похолодание

В Прикамье первая неделя августа ожидается холоднее нормы и с дефицитом осадков. Средняя температура за эту неделю будет на 4 градуса ниже, чем на предыдущей неделе. Существенные осадки ожидаются только 1 и 2 августа, в основном по центральным и восточным районам края.

— В первой половине недели погоду будет формировать мощный антициклон с Европейской части России . Ожидается малооблачная погода без осадков, а температура будет постепенно повышаться, — сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. — 30 июля днем ожидается +19.. +24° (в Перми до +23°), а 31 июля — +21…+26°, в Перми до +25°.

Среда, 1 августа, по прогнозам синоптиков, будет самым теплым днем недели в южных и западных районах края. В Перми ожидается максимальная температура до +26°, по юго-западу края до +28°. Во второй половине дня с севера подойдет холодный фронт и начнутся дожди с грозами, возможно шквалистое усиление ветра. По северу и востоку края дожди начнутся раньше, и температура днем не превысит +20…+22°.

В четверг, 2 августа, под влиянием малоподвижного фронта сохранится вероятность ливневых дождей и гроз. Температура воздуха днем по юго-западу края останется на уровне +20…+25°, на востоке будет холоднее.

3 августа ожидается вторжение арктического воздуха и резкое похолодание по всей территории края. Максимальная температура днем будет в пределах +10…+15°, а в ночь на пятницу 4 августа может понизиться до +3…+8°. Сильных осадков во время похолодания не ожидается, а в последующие дни температура будет медленно повышаться.