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В Госдуме предложили давать россиянам дополнительный выходной в жаркую погоду
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В Госдуме предложили давать россиянам дополнительный выходной в жаркую погоду 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с kp.ru предложил давать россиянам дополнительный выходной в жаркую погоду.
«В наших странах, когда жара, необходимо как сокращать рабочий день на один час, так и, возможно, смотреть на прогноз погоды и оптимизировать нагрузку рабочую», — заявил он.
По его словам, где-то можно договориться, что в жару на один день больше выходных, тем более что в России не бывает жарким всё лето, а доработать можно осенью и зимой.
«Заставлять компании делать это, наверное, сложновато. Можно рекомендовать по линии Минтруда. А вот насчёт государственных организаций — тут палка о двух концах», — отметил Милонов.
Он добавил, что сотрудники магазинов и ресторанов, где в основном стоят кондиционеры, могут работать и в жару.
Ранее «ВашГород.ру» сообщало, что синоптики объяснили аномальную жару в Кемеровской области.
RT на русском: последние новости
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