В Госдуме предложили давать россиянам дополнительный выходной в жаркую погоду

«В наших странах, когда жара, необходимо как сокращать рабочий день на один час, так и, возможно, смотреть на прогноз погоды и оптимизировать нагрузку рабочую», — заявил он.

По его словам, где-то можно договориться, что в жару на один день больше выходных, тем более что в России не бывает жарким всё лето, а доработать можно осенью и зимой.

«Заставлять компании делать это, наверное, сложновато. Можно рекомендовать по линии Минтруда . А вот насчёт государственных организаций — тут палка о двух концах», — отметил Милонов.

Он добавил, что сотрудники магазинов и ресторанов, где в основном стоят кондиционеры, могут работать и в жару.