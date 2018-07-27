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Экстренное предупреждение о 39-градусной жаре и граде сделала администрация Краснодарского края
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Экстренное предупреждение о 39-градусной жаре и граде сделала администрация Краснодарского края 

Новая Кубань 42 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. Администрация Краснодарского края опубликовала ряд рекомендаций для жителей в связи с приближением аномальных природных явлений. На территории региона прогнозируют 39-градусную жару. При этом она будет перемежаться проливными ливнями.
— При подобных метеоявлениях и повышенных температурах избегать нахождения на солнце, чаще находиться в тени. Воздержаться от длительного пребывания на улице. Крайне вредно находиться под прямым воздействием солнечных лучей, а также в транспорте из-за возможного теплового удара. — Говорится в официальном релизе администрации со ссылкой на специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
При грозовых явлениях крайне нахождение под деревьями и на открытых участках представляет угрозу жизни и здоровью.
Медики рекомендуют гражданам оставаться дома. При проявлении признаков теплового поражения необходимо пить воду, принять горизонтальное положение, а также снизить температуру тела при помощи прохладного душа.
Аномальная жара и зной могут вызвать обострение имеющихся заболеваний.
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