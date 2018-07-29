В Волгоград после паузы возвращаются дожди

Волгоград после нескольких сухих дней снова пожалуют дожди. По словам синоптиков, осадки напомнят о себе в начале недели.

По прогнозам синоптиков, дожди нагрянут в город в начале недели

— Небольшие дожди в городе и области пройдут сегодня и завтра, — рассказали в региональном центре по гидрометеорологии. — В регионе вместе с осадками ждут сильного ветра со скоростью до 18 м/с.

В начале недели Волгоград еще немного порадуется приятной и не дурманяще жаркой погоде.

— Днем температура поднимется до 31 — 32 градусов, — утонили синоптики. — В отдельных районах Волгоградской области будет намного жарче — местами воздух прогреется до 38 градусов.