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В Волгоград после паузы возвращаются дожди
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В Волгоград после паузы возвращаются дожди 

v1.ru 37 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгоград после нескольких сухих дней снова пожалуют дожди. По словам синоптиков, осадки напомнят о себе в начале недели.
По прогнозам синоптиков, дожди нагрянут в город в начале недели
— Небольшие дожди в городе и области пройдут сегодня и завтра, — рассказали в региональном центре по гидрометеорологии. — В регионе вместе с осадками ждут сильного ветра со скоростью до 18 м/с.
В начале недели Волгоград еще немного порадуется приятной и не дурманяще жаркой погоде.
— Днем температура поднимется до 31 — 32 градусов, — утонили синоптики. — В отдельных районах Волгоградской области будет намного жарче — местами воздух прогреется до 38 градусов.
За две недели изнывавший от пекла город перевыполнил план по дождям. Мощные ливни смыли насыпной склон у стадиона «Волгоград Арена», разрушили тротуар рядом с музеем «Россия — моя история» и затопили основные магистрали.
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