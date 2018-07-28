Синоптики пообещали волгоградцам яркое солнце и «пляжную» жару

Волгограде сегодня, 28 июля, впервые за последние несколько дней не ожидаются ни дожди, н тем более грозы. Синоптики прогнозируют жаркую погоду. Самое время отправляться на пляж.

Сегодня погода позволит насладиться солнцем и друг другом

В первый выходной после трудовой недели воздух в Волгограде раскалится до…+35ºС в тени. Солнце будет очень ярким и жарким. Если соберетесь на пляж, не забудьте взять кремы и зонтики.

— 28 июля в Волгограде без осадков, — говорится в прогнозе на сегодня. — Ветер северо-восточный и восточный до 11м/с. Днем от +33 до +35ºС. Если сегодня вырваться на пляж у вас ну никак не получается, не расстраивайтесь. Это удовольствие можно будет получить и завтра. В воскресенье погода будет такой же, как и сегодня: жара, редкие облака на небе и слабый восточный ветер.