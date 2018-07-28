Ещё
Синоптики пообещали волгоградцам яркое солнце и «пляжную» жару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики пообещали волгоградцам яркое солнце и «пляжную» жару 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сегодня, 28 июля, впервые за последние несколько дней не ожидаются ни дожди, н тем более грозы. Синоптики прогнозируют жаркую погоду. Самое время отправляться на пляж.
Сегодня погода позволит насладиться солнцем и друг другом
В первый выходной после трудовой недели воздух в Волгограде раскалится до…+35ºС в тени. Солнце будет очень ярким и жарким. Если соберетесь на пляж, не забудьте взять кремы и зонтики.
— 28 июля в Волгограде без осадков, — говорится в прогнозе на сегодня. — Ветер северо-восточный и восточный до 11м/с. Днем от +33 до +35ºС. Если сегодня вырваться на пляж у вас ну никак не получается, не расстраивайтесь. Это удовольствие можно будет получить и завтра. В воскресенье погода будет такой же, как и сегодня: жара, редкие облака на небе и слабый восточный ветер.
v1.ru: последние новости
В Волгограде сегодня будет жарко и прогремят грозы В Городищенском районе ползущие склоны топят дорогу В Волгограде дожди и грозы сменит 36-градусная жара
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением42
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг152
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
НАТО готовится напасть на Россию
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение