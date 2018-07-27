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Минприроды РФ разработало методику исчисления нанесенного воздуху вреда
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Минприроды РФ разработало методику исчисления нанесенного воздуху вреда 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Согласно федеральным законам «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха», атмосферный воздух представляет собой жизненно важный компонент окружающей среды, охрана которого представляет собой публичный интерес, а возмещение вреда, причиненного загрязнением атмосферного воздуха, является частным случаем возмещения вреда окружающей среде.
Расчет показателя вреда, причиненного атмосферному воздуху, выполняется в случае превышения организациями установленных нормативов предельно допустимых выбросов и (или) временно согласованных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.
Расчет размера вреда осуществляется по каждому стационарному источнику выбросов и каждому веществу, указанному в нормативе выброса.
Определение размера денежного показателя производится с использованием такс, которые учитывают показатели эколого-экономической оценки удельного ущерба от загрязнения атмосферного воздуха, коэффициент относительной эколого-экономической опасности загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферный воздух.
Методика не распространяется на случаи, когда причинение вреда связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
С полной версией документа можно ознакомиться здесь.
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