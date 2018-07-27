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Милонов предложил давать россиянам дополнительный выходной в жару
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Милонов предложил давать россиянам дополнительный выходной в жару 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Минтруд выпустить рекомендации работодателям о предоставлении дополнительного выходного дня в жаркие дни.
"Где-то, может быть, договориться, что в жаркие дни, неделя, две недели (не бывает у нас все лето жаркое), на один день выходных больше, а потом доработаем осенью и зимой, когда делать нечего будет, все мерзнуть будут, никуда не пойти — слякоть, реагенты на ногах и все остальное. Я думаю, можно оптимизировать", — заявил депутат в интервью радио "Комсомольская правда".
По словам Милонова, в крупных городах сложно ввести сиесту, как делают жители в странах с жарким климатом, когда устраивают перерыв днем на несколько часов. В большом городе время на дополнительный отдых уйдет на дорогу до дома, считает депутат.
Депутат подчеркнул, что сотрудники, работающие в помещениях с кондиционером, не должны претендовать на дополнительный выходной.
27 июля МЧС предупредило о жаркой погоде в Москве в течение дня. Температура воздуха прогреется до 31 градуса, при этом скорость ветра составит всего 2-3 метра в секунду.
На этой неделе в Сочи был побит температурный рекорд 58-летней давности. 25 июля температура воздуха поднялась до аномальных 37 градусов.
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