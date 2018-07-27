ЦОДД прогнозирует пробки до 22:00 в пятницу из-за дождей и выезжающих на дачи москвичей

Ожидается увеличение пробок в связи с выездом жителей столицы за город и кратковременными дождями, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). «В канун выходных дней ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область во второй половине дня. Вечерний „час пик“ будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15:00 и будут продолжаться до 21-22:00. Кроме того, синоптики прогнозируют кратковременные дожди в разных районах города, что обычно приводит к снижению скорости автомобильного потока и увеличению количества мелких ДТП», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и ул. Люблинская.