Ещё
ЦОДД прогнозирует пробки до 22:00 в пятницу из-за дождей и выезжающих на дачи москвичей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦОДД прогнозирует пробки до 22:00 в пятницу из-за дождей и выезжающих на дачи москвичей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Ожидается увеличение пробок в связи с выездом жителей столицы за город и кратковременными дождями, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). «В канун выходных дней ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область во второй половине дня. Вечерний „час пик“ будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15:00 и будут продолжаться до 21-22:00. Кроме того, синоптики прогнозируют кратковременные дожди в разных районах города, что обычно приводит к снижению скорости автомобильного потока и увеличению количества мелких ДТП», — говорится в сообщении.
Уточняется, что основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и ул. Люблинская.
«Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15:00 или после окончания вечернего «часа пик», а в первый выходной день — до 9:00 или после 15:00», — отметили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Температура воздуха в Москве в четверг превысит норму почти на 10 градусов Гидрометцентр: Температура воздуха в Москве к концу недели превысит норму на 6 градусов «Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе на 25 июля
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»105
Кобзон находится в реанимации104
В Крыму рассказали о крахе Макаревича158
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий765
СМИ узнали о подготовке нового удара США90
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение