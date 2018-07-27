Слабость, головокружение, медленная реакция: ГИБДД просит курганцев аккуратнее ездить в жару

Перегрелись в автомобиле — повод остановиться, чтобы не стало хуже

Слабость, головная боль, головокружение и тошнота у водителя или пассажира в машине — причина немедленно остановиться. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей в жаркую погоду внимательно относиться к своему здоровью и состоянию автомобиля.

— Перед длительной поездкой необходимо проверить работу систем кондиционирования и электроники, состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» в пути. В дорогу с собой необходимо взять прохладные напитки, лучше всего — минеральную воду, которая хорошо утоляет жажду. Лицо и шею рекомендуется протирать влажными салфетками, — советуют в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области

В поездках по городу тоже необходимо соблюдать осторожность. Парковаться лучше всего в тени, лобовое стекло закрыть изнутри специальным экраном, приборную панель — полотенцем или тряпкой. Ни в коем случае в закрытом салоне машины нельзя оставлять детей и животных. Если машина долго стояла на солцепёке, перед началом движения ее необходимо проветрить.

Жара вызывает резкие перепады давления, поэтому с собой автолюбителям рекомендуется брать соответствующие лекарства. Если в пути вы почувствовали себя плохо или оказались в трудной ситуации, можно обратиться к сотрудникам ГИБДД как на дороге, так и по телефонам дежурных частей.