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Неделя в объективе: конгресс санта-клаусов и звездный дождь
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Неделя в объективе: конгресс санта-клаусов и звездный дождь 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
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