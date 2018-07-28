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Суббота стала самым жарким днем с начала лета в Москве
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Суббота стала самым жарким днем с начала лета в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве побит температурный рекорд, суббота стала самым жарким днем с начала нынешнего лета, высокая температура воздуха сохранится в столице до конца следующей недели, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Сегодня, по данным ВВЦ, за 16 часов температура воздуха поднялась до 30,7 градуса, а ранее 30 июня температурный рекорд был 30,6 градуса, значит, в этом сезоне мы рекорд побили, но это еще не окончательная цифра», — сказал Цыганков.
Он отметил, что высокие температуры сохранятся в столице до конца следующей недели.
Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.
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