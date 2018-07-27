Предстоящие выходные могут стать самыми жаркими днями года

Гидромедцентр России прочит на 27-29 июля в Москве и области жару до 31 градуса. Немного прохладнее прогноз на сайте Gismeteo.ru, который обещает температуру не выше 29 градусов.

Адыгее, При этом на большей части страны жаркая погода будет сопровождаться ливневыми дождями, сильным ветром и грозами. Они затронут и традиционные места летнего отдыха. Гидромедцентр, в частности, предупреждает о сильном дожде, грозах и ветре (15-20 м/с, 27 июля до 25 м/с) в Краснодарском крае Кабардино-Балкарии . В Иркутской области 27 июля сильные дожди, гроза, град, ветер 15-20 м/с, 28-29 июля ливневый дождь, гроза.

Сопоставление данных за прошедшие годы говорит о том, что период сильной жары и гроз типичен для периода с середины июля по середину августа, хотя наступает он в разные годы в разное время и длится от нескольких дней до двух недель. В этом году предстоящие выходные, по крайней мере, в европейской части России могут стать самыми жаркими днями года. Особенно если начиная с понедельника сюда придёт относительно прохладный и сухой антициклон.