Власти Петрозаводска просят горожан быть внимательными на отдыхе

В связи с жаркой и сухой погодой на территории Карелии сохраняется неблагоприятная обстановка.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, по южным и центральным районам республики и в Петрозаводске до 31 июля продержится жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10⁰С выше климатической нормы. В связи с этим сохраняется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением пожарной опасности в лесах.

Для предупреждения возникновения лесных пожаров мэрия Петрозаводска напоминает о необходимости придерживаться основных профилактических правил:

— не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой травы, под пологом деревьев, на старых горельниках и участках леса, подвергшихся ветровалу и бурелому, на торфяных почвах, неочищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины лесосеках;

— в случае необходимости разводить костер следует лишь на открытых местах, окружив его минерализованной полосой шириной не менее 0.5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей.

Недопустимо сжигать мусор и сухую растительность, бросать непотушенные спички и окурки, оставлять на солнце тару с горючими жидкостями, а также баллоны со сжиженными газами (аэрозоли).