Две машины сгорели на федеральной трассе

За сутки на федеральной трассе М7 «Волга» сгорели как минимум две машины. Первый пожар случился в городе Лакинске . Примерно в семь утра загорелся самосвал ГАЗ, который в это время передвигался по федеральной трассе М7. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.

На месте огнеборцы были спустя несколько минут. Полностью пожар удалось ликвидировать через десять минут после прибытия. К счастью, пожар в салон автомобиля перекинуться не успел. Водитель самосвала отделался лёгким испугом.

Ещё одна машина сгорела в ночь на пятницу. Происшествие произошло в Петушинском районе на 115 км федеральной трассы М7 «Волга». Здесь загорелся пикап. Пожарные также оперативно среагировали на вызов, но в отличие от самосвала, легковушку спасти не удалось. Она практически полностью выгорела. Но водитель вовремя среагировал на опасность и покинул транспортное средство.

Что стало причиной обеих аварий, предстоит выяснить экспертам. Тем временем во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров будут держаться на отметке в 30 градусов.