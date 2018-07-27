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Две машины сгорели на федеральной трассе
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Две машины сгорели на федеральной трассе 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
За сутки на федеральной трассе М7 «Волга» сгорели как минимум две машины. Первый пожар случился в городе Лакинске. Примерно в семь утра загорелся самосвал ГАЗ, который в это время передвигался по федеральной трассе М7. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.
На месте огнеборцы были спустя несколько минут. Полностью пожар удалось ликвидировать через десять минут после прибытия. К счастью, пожар в салон автомобиля перекинуться не успел. Водитель самосвала отделался лёгким испугом.
Ещё одна машина сгорела в ночь на пятницу. Происшествие произошло в Петушинском районе на 115 км федеральной трассы М7 «Волга». Здесь загорелся пикап. Пожарные также оперативно среагировали на вызов, но в отличие от самосвала, легковушку спасти не удалось. Она практически полностью выгорела. Но водитель вовремя среагировал на опасность и покинул транспортное средство.
Что стало причиной обеих аварий, предстоит выяснить экспертам. Тем временем во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров будут держаться на отметке в 30 градусов.
В региональном ГИБДД напоминают, что такая погода несёт в себя ряд опасностей для автомобилистов, поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге. Прежде всего, следует проверить техническое состояние автомобиля. Посмотреть, как работает электроника и система кондиционирования, также обратить внимание на состояние аккумулятора, чтобы избежать «закипания» на дороге.
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