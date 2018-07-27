Самый жаркий день: температура воздуха в Екатеринбурге может побороться за рекорд года 

Екатеринбуржцы в эти дни страдают (или не страдают) от июльского зноя. Устойчивая жаркая погода держится уже не первую неделю, а в последние два дня решила напоследок ударить непривычными Уралу 30 градусами.
В МЧС накануне предупредили о высоком уровне пожарной опасности и попросили граждан быть максимально бдительными — костров не разводить, шашлыков не жарить и особо осторожными быть при вылазках в лес. От маленькой искры при такой погоде может вспыхнуть пожар на несколько гектаров.
Синоптики также предупредили уральцев о смоге — вредные примеси в воздухе при столь высокой температуре и минимальном ветре рассеиваются плохо, но уже в воскресенье вздохнём с облегчением.
Впрочем, нынешние +30,5 °С, по словам заслуженного метеоролога России Галины Шепоренко, вовсе не рекорд. Для нынешнего года жарко, но в целом о рекордах тепла синоптики будут готовы говорить только в конце лета.
По данным архива Уральского управления по гидрометеорологии, самое теплое 27 июля было в 1952 году — тогда зафиксировали +34,5 °С в тени. А самое холодное — в 1897-м, всего +4 °С.
Радоваться или огорчаться будущим дождям — решать вам, хотя по сравнению с теми +4 °С в позапрошлом веке прогнозируемые на следующую неделю +16… +20 °С выглядят весьма комфортными.
— Жаркая погода охватила значительную часть территории России и сопредельные государства. Урал сейчас во власти обширного антициклона, пришедшего со Скандинавии, — рассказала Галина Шепоренко. — Кое-где на Урале назревают условия засушливости из-за дефицита осадков.
Однако ситуация вскоре начнет меняться. Арктический атмосферный фронт в предстоящую субботу опустится на северные границы Свердловской области, вызовет там дожди и приведет к понижению температуры. В воскресенье, 29 июля, северная прохлада охватит и южные районы области. В последние дни июля и в начале августа ожидаются небольшие дожди, северный умеренный ветер, невысокая температура: ночью +7… +12 °С, днем +16… +20 °С.
Вот несколько рекомендаций медиков, как спасаться от жары и смога.
1. Перейти на лёгкую, низкокалорийную пищу, есть побольше свежих овощей, фруктов и ягод, у них сейчас самый сезон.
2. Постараться не выходить на улицу в самые жаркие дневные часы.
3. Носить лёгкую одежду из натуральных тканей.
4. Пить больше жидкости и всегда носить с собой бутылочку воды.
5. Принимать душ дважды в день (можно чаще).
6. Регулярно делать влажную уборку дома.
7. Промывать носоглотку спреем с морской водой.
Где в такую погоду лучше гулять и зачем в жару нужно убираться дома, читайте в нашей инструкции.