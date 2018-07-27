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Астроном рассказал, откуда смотреть на лунное затмение в Екатеринбурге
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Астроном рассказал, откуда смотреть на лунное затмение в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге этой ночью можно будет наблюдать лунное затмение, рекордное по продолжительности в 21 веке. Кроме того, повысится яркость Марса благодаря его противостоянию Солнцу. Ожидается, что лучшими местами для наблюдения в столице Урала станут Плотинка и Метеогорка.
Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией Коуровской обсерватории Валерий Кожевников, луна поднимется над горизонтом невысоко, поэтому наблюдать за затмением необходимо с места, полностью открытого с южной стороны. «Помешать могут не только дома, но и деревья», — предупредил ученый. В связи с этим наблюдений в Коуровке не будет. Еще сложнее будет увидеть Марс, который поднимется над горизонтом всего на несколько градусов.
По словам Кожевникова, лунные затмения не представляют большого интереса для современной астрономии. Тем не менее, перспективным направлением является изучение распространения отраженного света в атмосфере: оно позволяет определить ее загрязненность. Что касается популярных суеверий, которые связывают лунные затмения с несчастьями, то Кожевников назвал их откровенно безграмотными.
«ФедералПресс» напоминает, что во время затмений Луна погружается в тень Земли. Затмение начнется в двенадцатом часу, лучше всего его будет видно около часа ночи.
Фото: liquidcrash, CC-BY-SA-2.0
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