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Погодные аномалии оставили британцев без отпуска
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Погодные аномалии оставили британцев без отпуска 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: GAVIN RODGERS / PIXEL8000
Аномальная жара, грозы и штормовой ветер в Великобритании привели к массовым сбоям в движении наземного и воздушного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.
Транспортные проблемы в Лондоне начались еще в пятницу, 27 июля. Температура воздуха достигла 37 градусов тепла, и из-за этого начались перебои в движении поездов. Во второй половине дня в регион пришел шторм, из-за чего многие рейсы в аэропортах задержали.
В субботу, 28 июля, у британцев начались первые выходные отпускного сезона, поэтому многие жители Великобритании отправились на курорты. Однако из-за задержки рейсов залы ожидания в аэропортах оказались переполнены. Некоторые пассажиры спали прямо на чемоданах.
Наибольшее количество ожидающих пассажиров на утро субботы отмечалось в аэропорту Стенстед. Задержки отмечались также в аэропортах Хитроу, Гатвике и Лютоне. На дорогах к аэропортам и портам движение затруднено, образовались пробки. В евротоннеле поезда отправляются с опозданием, задержки достигали пяти часов.
Представители воздушных гаваней предупредили о возможных задержках рейсов и призвали пассажиров узнавать информацию о полете заранее. В свою очередь, пассажиры жалуются на то, что о задержках их никто не предупредил.
Похожая ситуация сложилась в аэропортах Великобритании в декабре 2017 года. Тогда сложные метеоусловия привели к массовой отмене рейсов крупнейших европейских лоукостеров EasyJet и Ryanair. Наиболее тяжелая ситуация была в лондонском аэропорту Стенстед.
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