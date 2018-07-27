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Приметы на 27 июля: опасайтесь грозы
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Приметы на 27 июля: опасайтесь грозы 

Мир24 1 час назад
Сегодня, 27 июля, по народному календарю — день Стефана. В этот день чтили память чудотворца Стефана Махрищского, также почитали одного из 70 апостолов — святого Акила, сообщает «МИР 24».
В этот день на Руси существовали особые приметы и поверья. Так, без особой необходимости предки старались не выходить из дома. Они верили, что нечистая сила может предстать перед человеком в виде молнии и гроз, что нанесет ему, и имуществу большой урон. Чтобы избавиться от этого читали особые заговоры.
Между тем многие предки в этот день поклонялись Полевому — духу и хозяину полей. Они специально варили кашу в горшке, затем его ставили на краю поля. Также в середине поля клали пучок ржи. Такой обряд задабривал хозяина полей, который защищал посевы от ненастной погоды.
Предки говорили, что после 27 июля лето идет к окончанию и скоро осень покажется. По приметам определяли погоду в этот день. Если в водоемах плавали чайки — будет в ближайшее время ясно. Кроме того, если 27 июля не было дождей, это обещало сухую осень, без слякоти.
Напомним, 26 июля по народному календарю был Гавриилов день. На Руси обычно проверяли зерновые.
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