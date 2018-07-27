Выходные в Нижнем Новгороде обещают быть жаркими

Совсем незначительное похолодание, которое пришло в Нижний Новгород в начале этой рабочей недели, вновь сменилось зноем. По информации сервиса «Яндекс. Погода», предстоящие выходные в городе тоже будут жаркими, но пасмурными.

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Так, в субботу, 28 июля, температура воздуха в дневные часы будет достигать 29 градусов. Впрочем, ночью она изменится не существенно: столбики термометров упадут до отметки +20 градусов. Днем на улице будет облачно с прояснениями, а к вечеру небо заволочет тучами. Зато синоптики не прогнозируют осадки. Скорость северо-восточного ветра не превысит трех метров в секунду.

В воскресенье, 29 июля, немного похолодает: днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью температура воздуха составит 16 градусов. Северо-восточный ветер тоже усилится, хоть и не существенно — до 3,6 метров в секунду. Солнце почти не будет видно из-за густых туч, но дождя в этот день не будет.

Напомним, с 26 по 28 июля в Нижегородской области будет аномальная жара, в связи с чем МЧС объявило экстренное предупреждение.

Фото: bnews.kz