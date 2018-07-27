Рабочая неделя на Орловщине закончится жарой и грозой

В предстоящие дни Орловская область будет находиться под влиянием антициклона с севера. В регионе ожидается жаркая погода, местами пройдут небольшие дожди.

По информации синоптиков Росгидромета, сегодня, 27 июля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ветер юго-восточной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +26°С.. +31°С.