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Рабочая неделя на Орловщине закончится жарой и грозой
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Рабочая неделя на Орловщине закончится жарой и грозой 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В предстоящие дни Орловская область будет находиться под влиянием антициклона с севера. В регионе ожидается жаркая погода, местами пройдут небольшие дожди.
По информации синоптиков Росгидромета, сегодня, 27 июля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы.
Ветер юго-восточной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +26°С.. +31°С.
Сообщение Рабочая неделя на Орловщине закончится жарой и грозой появились сначала на РИА 57.
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