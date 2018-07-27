Прогноз погоды. Сильный ветер прогонит жару

В пятницу, 27 июля, утро облачное и очень тёплое: температура стартует с отметки +23 °C — и постепенно повысится до +25 °C. Ветер слабый, юго-восточный. Днём город накроет жара: столбики термометров поднимутся до +28… +32 °C, ветер будет лишь слегка шевелить ветки деревьев, будет облачно и душно. Посвежеет только к закату, когда температура опустится до +24 °C. К вечеру облака немного рассеются, поэтому у нижегородцев всё-таки есть возможность увидеть сегодня редкое явление — полное лунное затмение.

Так как всё-таки регион находится под сенью слабого циклона, синоптики не исключают в эти дни и дожди — правда, мелкие и непродолжительные. Атмосферное давление в пределах нормы, с незначительным понижением — 751-754 мм рт.ст.

В субботу, 28 июля, нас ждёт такой же жаркий день. С утра +21… +25 °C, переменная облачность. Ветер повернёт с северо-востока, но опять же будет довольно слабый, до 2-3 м/с. День ожидается частично облачный, солнышко прогреет воздух до +28… +30 °C. Вечером вечер усилится до 4 м/с, но будет по-прежнему тепло.

По народному календарю — День Кирика и Владимира. Этот день наши предки считали серединой лета (как раз по старому стилю это было 15 июля). Говорили: «На Владимира Красное Солнышко солнце краснее светит.» Но есть противоположная примета: «Кирики — всегда мокродырики» — приговаривали в народе. Так что кто в этот день перетянет одеяло — Владимир или Кирик — тот и продиктует погоду.

В воскресенье, 29 июля, в город придут отголоски атмосферного фронта: температура понизится до комфортных значений, будет дуть сильный ветер. С утра и до самого вечера на небе будут гулять облака и тучи. Утром +19… +21 °C, днём +24°C, вечером +21°C.

29 июля — Афиногенов день. Считалось, что лето прошло знойный возраст, теперь ночи начинают холодать.