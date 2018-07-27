Воронежские синоптики дали прогноз на последние выходные июля 

Воздух прогреется до +34 градусов. В последние выходные июля в Воронежской области установится жара. Синоптики обещают солнечную погоду и очень высокую температуру — до +34 градусов. Подробный прогноз опубликовал Воронежский гидрометцентр. В субботу, 28 июля, в районах облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, но днём осадков не ожидается. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью до 23 градусов, днём до +34. В Воронеже солнечно, без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +21 градусов, днём — до +30 градусов тепла. В воскресенье, 29 июля, по области вновь переменная облачность, но уже без осадков. Ветер-восточный 7-12 м/с. Температура ночью до +23, днём до +34. В Воронеже солнце будет светить не переставая. Температура ночью до +21, днём до +32. Дарья Крымова