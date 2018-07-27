Качество атмосферного воздуха в задымленных районах на севере Иркутской области на контроле

На телефон доверия Главного управления

действующих в соседних регионах, при перемене ветра снова пришёл в наш регион. Особенно остро это ощущают жители Братского района. На территории Иркутской области в настоящее время действуют 12 лесных

пожаров, все они находятся в Катангском районе в зоне контроля и не влияют на жизнедеятельность населения.

Качество атмосферного воздуха в задымленных районах находится на контроле управления Роспотребнадзора

Анализ замеров концентрации вредных веществ в воздухе, произведенных

сегодня в течение дня в городе Братске , показал, что их содержание не превышает предельно допустимых значений.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание: При сильном задымлении следует

ограничить нахождение на открытом воздухе, особенно в утренние и ночные

часы. Людям, страдающим заболеваниями органов дыхания, нужно держать при себе необходимые медикаменты. При ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью.

Для населения круглосуточно работает единый телефон доверия 8 (3952) 399-999, по которому можно получить необходимую консультацию.