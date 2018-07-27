Качество атмосферного воздуха в задымленных районах на севере Иркутской области на контроле 

На телефон доверия Главного управления
МЧС России по Иркутской области участились сообщения о задымлении от жителей Братского и Усть-Илимского районов. Дым от лесных пожаров,
действующих в соседних регионах, при перемене ветра снова пришёл в наш регион. Особенно остро это ощущают жители Братского района. На территории Иркутской области в настоящее время действуют 12 лесных
пожаров, все они находятся в Катангском районе в зоне контроля и не влияют на жизнедеятельность населения.
Качество атмосферного воздуха в задымленных районах находится на контроле управления Роспотребнадзора.
Анализ замеров концентрации вредных веществ в воздухе, произведенных
сегодня в течение дня в городе Братске, показал, что их содержание не превышает предельно допустимых значений.
Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание: При сильном задымлении следует
ограничить нахождение на открытом воздухе, особенно в утренние и ночные
часы. Людям, страдающим заболеваниями органов дыхания, нужно держать при себе необходимые медикаменты. При ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью.
Для населения круглосуточно работает единый телефон доверия 8 (3952) 399-999, по которому можно получить необходимую консультацию.