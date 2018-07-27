Ночи жгучие: в Москву придет жара

Вечера перестают быть томными и становятся знойными: в Москве наступит продолжительный период жары. Столица окажется под влиянием антициклона — как ни парадоксально, родом из прохладной Скандинавии. Он обеспечит температуру почти на 10 градусов выше климатической нормы, а также высокое атмосферное давление.

В пятницу, 27 июля, в Москву, аллегорически выражаясь, прилетит жар-птица. И не только прилетит, но и, по всей видимости, совьет себе в столице гнездо. Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», днем столбики термометров окажутся на отметке в +30…+32°С, ветер юго-восточный, 2-7 м/с, без осадков, чтобы ощущение курорта было полным.

Ночью похолодает (точнее, «похолодает»): синоптики обещают +20…+22°С, кратковременные дожди, ветер сменит направление на восточное и усилится до 4-9 м/с. Атмосферный фон повышенный, 752 мм рт. ст.

Надеемся, что вечер все же выдастся ясным и ничто не помешает наблюдать за великим противостоянием Марса, совпадающим с полным лунным затмением. «Красная планета» 27 июля станет ярче Юпитера и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере. Заметить Марс можно будет по яркой оранжевой окраске. Что касается лунного затмения, то оно продлится с 21:24 до 01:20 по московскому времени. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок. На смотровых площадках и верхних этажах высоких зданий эти астрономические явления будут наиболее заметны.

28 июля, в субботу, после полудня холодный фронт, приближаясь с севера, затянет небо облаками и вызовет грозовые ливни.

Дневная температура в Москве +29…+31°С, ветер восточный, 4-9 м/с.

Ночью посвежеет до +19…+21°С, а ветер станет северо-восточным и ослабеет до 1-6 м/с., осадков не ожидается. Атмосферное давление аналогично предыдущему дню: 752 мм рт. ст.

Напоминаем, что в этот день будет ограничено движение по некоторым улицам Москвы в связи с празднованием Дня крещения Руси. Так, с 07:00 до 13:00 полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 08:00 до 13:00 проехать нельзя будет по улице Волхонке на участке от улицы Ленивки до Боровицкой площади. С 11:30 до 13:00 ограничат проезд по Большому Каменному мосту и Знаменке. Кроме того, с 08:00 до 11:30 будет перекрыта крайняя правая полоса на участке Боровицкой площади от улицы Знаменки до Большого Каменного моста.

В воскресенье, 29 июля, под влиянием фронтального раздела в столице пройдут кратковременные дожди и грозы — как водится, днем. Температура в светлое время суток, по прогнозам, окажется самой низкой за все ближайшие дни: всего-то +23…+25°С. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков, +17…+19°С, ветер сохранит направление, но ослабеет до 1-6 м/с. Атмосферное давление по-прежнему высокое, 752 мм рт. ст.

Советуем насладиться прекрасным вечером перед началом рабочей недели на ВДНХ, где в рамках фестиваля «Вдохновение» в 21:30 состоится спектакль «Waterlitz» театра Generik Vapeur. Он же, кстати, пройдет и накануне, 28 июля. Главным героем представления станет гигантская конструкция 19-метровой высоты из восьми морских контейнеров, оживающая на глазах у зрителей. Вход свободный.

30 июля, в понедельник, столичный регион окажется атакован циклоном. Летние дожди выборочно и коротко отшумят лишь в дневное время, после полудня. В оставшиеся часы солнечные лучи смогут прогреть воздух до +25…+27°С. Ветер ожидается северо-восточный, 2-7 м/с. Ночью ситуация практически такая же, как и в воскресенье: существенных осадков нет, +16…+18°С, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферный фон подрастет до 753 мм рт. ст.

Свободные от осадков часы рекомендуем провести на фестивале «Букинист». Проходит он на Новом Арбате аж до 21 октября, на площадках можно купить книги, в том числе антикварные. Один из свежих лотов — прижизненное издание поэмы Пушкина «Братья разбойники». Кроме того, на площадках каждый день работает выставка книжных иллюстраций, включая легендарного Ивана Билибина , и сцена, где с 18:00 по 20:00 проходят различные представления, концерты и иммерсивные спектакли литературной тематики. Например, 30 июля обещают выступление музыкального коллектива Fiesta cantada с музыкально-литературной программой «Сонеты XVI-XVII веков».

Во вторник, 31 июля, неустойчивый характер погоды с температурой выше климатической нормы в столице и в Подмосковье сохранится. Погода ожидается облачная, с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Температура днем +24…+29°С, ночью +16…+21°С. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Давление высокое, 754 мм рт. ст.

Печально упоминать, но купание в московских зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» пока запрещено из-за неудовлетворительного качества воды. Но есть и хорошие новости. Для купания открыты семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро (Зеленоград); «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» (СЗАО); «Мещерское» (ЗАО); озеро Белое (ВАО). Также в городе приняты в эксплуатацию и функционируют 42 зоны отдыха без купания

В первый день последнего месяца лета циркуляция воздушных масс приобретет антициклональный характер, а температура останется на девять градусов выше климатической нормы. Днем в среду +24…+29°С, ночью +18…+23°С, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, Атмосферный фон также превышает норму: 752 мм рт. ст. Несмотря на ожидающуюся переменную облачность, забывать о защите от солнца не стоит — если, конечно, красный облупившийся нос не входит в ваши представления о прекрасном.

2 августа, в четверг, характер погоды в столичном регионе будет больше напоминать Сахару. Сухо, солнечно и очень жарко: днем +25…+30°С, ночью +17…+22°С.

Если в анамнезе значатся тельняшка и голубой берет, то добро пожаловать в московские фонтаны, остальным, возможно, пригодятся такие лайфхаки, как простыня, положенная на полчаса в морозилку, или вентилятор, дующий на емкость с замороженной соленой водой. Ветер восточный, 3-8 м/с, 750 мм рт. ст.

В пятницу, 3 августа, Москва окажется в зоне влияния циклона. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура днем +22…+27°С, ночью +15…+20°С. Ветер восточный, 4-9 м/с, так что если вышли летящей походкой в платье из струящейся ткани — придерживайте руками юбку. Атмосферный фон наконец-то приблизится к норме и составит 748 мм рт. ст.