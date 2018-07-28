Более 30 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна

СМИ: более 30 авиарейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна

Японские авиакомпании в субботу отменили по меньшей мере 32 внутренних рейса в связи с приближением тайфуна "Джондари". Об этом сообщил телеканал NHK.

Изменения в расписании главным образом касаются маршрутов, пролегающих через центральные города Осака и Нагоя, куда тропический шторм, как ожидается, подойдет к вечеру текущего дня. Этот тайфун изначально должен был миновать территорию Японии , однако в итоге он изменил свою траекторию в непосредственной близости от главного японского острова Хонсю. "Джондари" продвигается со скоростью 40 км/ч в северо-западном направлении и может пройти через центральную и западную часть Японии, а затем выйти в Японское море и достичь побережья Корейского полуострова.

По данным национального метеорологического управления Японии, скорость ветра в центральной части тропического шторма составляет 40 м/с, а скорость порывов превышает 50 м/ с. Отмечается, что в западной и центральной части страны может за сутки выпасть от 250 до 400 мм осадков.

В начале июля из-за воздействия тайфуна "Прапирун" на Японию обрушились мощные ливни, которые стали причиной оползней и наводнений. В результате удара стихии погибли более 225 человек, а общий ущерб составил 76,7 млрд иен (около 680 млн долларов по текущему курсу).